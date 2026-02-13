Сохранять порядочность в предвыборной гонке призвал депутатов спикер Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») призвал коллег к корректному отношению друг к другу и предостерег от перехода грани порядочности. С таким обращением к депутатам спикер выступил на Совете Собрания – один из вопросов повестки был посвящен предстоящей выборной кампании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Разгорается костер избирательной кампании. И чем ближе день выборов, тем острее политическая борьба. У оппонентов появляется соблазн "ущипнуть друг друга" и выступить с критикой. Однако переступать грань порядочности и опускаться до оскорблений недопустимо», - подчеркнул Александр Котов.

Поводом для разговора послужили публикации в социальных сетях депутата Артура Гайдука, касающиеся «больных» для муниципалитетов вопросов тепло- и газоснабжения, обеспечения лекарствами, ремонта социальных учреждений. Председатель Собрания назвал деятельность депутата в соцсетях «дешевым хайпом».

«Своими публикациями вы вводите в заблуждение жителей Псковской области, доводя до них искажённую информацию и присваивая себе результаты чужого труда. Вы озвучиваете проблемы в публичном пространстве, даже не удосужившись детально разобраться в них, и высказываете необоснованные обвинения в бездействии должностных лиц. Делаете это нагло и бесцеремонно именно в тот момент, когда без какого-либо вашего участия уже приняты все необходимые меры по решению этих проблем. Тем самым вы создаете ложное представление о своей работе и тем более о своих возможностях добиться результата», - аргументировал свое высказывание спикер.

Председателя поддержали его заместители Александр Братчиков, Армен Мнацаканян и Игорь Дитрих («Единая Россия»): все имеют право на критику, однако критика без предложения решений перестает быть конструктивной.

«Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. В вашем случае выполнен только первый пункт», – охарактеризовал действия депутата Артура Гайдука вице-спикер Игорь Дитрих.

В заключение Александр Котов обратил внимание, что после выборов депутатам независимо от принадлежности к политическим партиям предстоит «работать бок о бок».