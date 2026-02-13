 
Сохранять порядочность в предвыборной гонке призвал депутатов спикер Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») призвал коллег к корректному отношению друг к другу и предостерег от перехода грани порядочности. С таким обращением к депутатам спикер выступил на Совете Собрания – один из вопросов повестки был посвящен предстоящей выборной кампании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.


Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Разгорается костер избирательной кампании. И чем ближе день выборов, тем острее политическая борьба. У оппонентов появляется соблазн "ущипнуть друг друга" и выступить с критикой. Однако переступать грань порядочности и опускаться до оскорблений недопустимо», - подчеркнул Александр Котов.

Поводом для разговора послужили публикации в социальных сетях депутата Артура Гайдука, касающиеся «больных» для муниципалитетов вопросов тепло- и газоснабжения, обеспечения лекарствами, ремонта социальных учреждений. Председатель Собрания назвал деятельность депутата в соцсетях «дешевым хайпом».

«Своими публикациями вы вводите в заблуждение жителей Псковской области, доводя до них искажённую информацию и присваивая себе результаты чужого труда. Вы озвучиваете проблемы в публичном пространстве, даже не удосужившись детально разобраться в них, и высказываете необоснованные обвинения в бездействии должностных лиц. Делаете это нагло и бесцеремонно именно в тот момент, когда без какого-либо вашего участия уже приняты все необходимые меры по решению этих проблем. Тем самым вы создаете ложное представление о своей работе и тем более о своих возможностях добиться результата», - аргументировал свое высказывание спикер.

Председателя поддержали его заместители Александр Братчиков, Армен Мнацаканян и Игорь Дитрих («Единая Россия»): все имеют право на критику, однако критика без предложения решений перестает быть конструктивной.

«Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. В вашем случае выполнен только первый пункт», – охарактеризовал действия депутата Артура Гайдука вице-спикер Игорь Дитрих.
 

В заключение Александр Котов обратил внимание, что после выборов депутатам независимо от принадлежности к политическим партиям предстоит «работать бок о бок».

«Надо заботиться об имидже Собрания, о том, чтобы депутаты ответственно и достойно представляли законодательный орган. Нам ни в коем случае нельзя быть дилетантами. Мы должны вникать в суть проблем и особенно тех, которые освещаем публично. Иначе ничего не получится. Это будет удар по авторитету Собрания», - сказал спикер и призвал коллег осознавать ответственность за последствия своих действий, в том числе в социальных сетях.
Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

