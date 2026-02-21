Великолукской городской Думе – 30 лет: от первого заседания до седьмого созыва

21 февраля исполняется ровно 30 лет с момента начала работы Великолукской городской Думы - представительного органа местного самоуправления Города воинской славы. Этой значимой дате глава города Великие Луки Николай Козловский посвятил свое очередное обращение к великолучанам, отметив неоценимый вклад депутатского корпуса в становление и развитие муниципалитета.

Фото: Великолукская городская Дума

От истоков к современности

Россия имеет давние и прочные традиции местного самоуправления. В Великих Луках первая городская Дума была образована еще 9 сентября 1789 года. Возврат к этим историческим традициям произошел в 1995 году с принятием Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который заложил основы современной системы муниципальной власти.

В соответствии с этим законом, 18 февраля 1996 года путем свободного волеизъявления граждан Великих Лук была избрана Великолукская городская Дума первого созыва в составе 15 депутатов. Тогда же на пост главы местного самоуправления (мэра города) был зарегистрирован Алексей Мигров.

Первое заседание нового представительного органа состоялось 21 февраля 1996 года. На нем депутаты решали организационные вопросы, в частности утвердили временный регламент работы и избрали председателя. Им единогласно стал генерал-лейтенант в отставке Анатолий Мурылев, который в те непростые годы стал надежным помощником мэру города.

Уже на втором заседании были сформированы составы первых постоянных комиссий: по бюджету (6 депутатов), по социальной политике (4 депутата) и по вопросам самоуправления (4 депутата). А 29 января 1997 года, на пятнадцатом заседании, Дума первого созыва приняла важнейший правовой акт – Устав города Великие Луки, который стал юридической опорой местного самоуправления и закрепил принципы гласности и ответственности власти перед жителями. Так в жизни города Великие Луки начался новый этап.

Семь созывов: история в лицах и решениях

За три десятилетия великолучанами было избрано семь созывов депутатского корпуса, и каждый из них внес свой вклад в социально-экономическое развитие города.

Первый (1996-1998 гг.) и второй (1998-2002 гг.) созывы были избраны по одномандатным округам в составе 15 депутатов. Председателем обоих созывов являлся Анатолий Мурылев. В этот период закладывались основы нормотворческой деятельности и формировалась структура городского управления.

Третий созыв городской Думы (2002-2007 гг.) также состоял из 15 депутатов-одномандатников. Председателем Думы была избрана Лидия Голубева, а после ее перехода на пост мэра Великих Лук в 2004 году Думу возглавил полковник милиции в отставке Илья Житков. Этим созывом был разработан и принят новый Устав города.

Четвертый созыв (2007-2012 гг.) стал принципиально иным. За доверие великолучан боролась цельная команда патриотов-единомышленников, готовая обеспечить мощный и системный прорыв в деле социально-экономического развития Великих Лук.

«Жить и работать для великолучан. Идя на выборы сильной и сплоченной командой, мы будем честно работать на благо жителей, ради будущего города, ради наших детей и внуков. Родная земля, а также силы и поддержка единомышленников, которых с каждым днем становится все больше, дает нам силы. Судьба Великих Лук - это наша с вами судьба, и решать ее нам вместе!» - говорил в своей программной статье того времени лидер команды, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Николай Козловский.

В соответствии с новым федеральным законом состав Думы расширился до 30 депутатов, избранных по одномандатным округам. Председателем стал Николай Козловский. Начало работы Думы четвертого созыва сразу обозначило новые подходы к решению важных городских проблем. По инициативе Думы активно внедряется программный подход, разрабатываются муниципальные программы по ремонту дворов, городских улиц и многие другие, позволившие подходить к этим вопросам на системной основе.

В мае 2009 года Николай Козловский перешел на пост Главы Администрации города Великие Луки, в связи с чем Главой города стал депутат от округа № 1 Сергей Сергиенков, который возглавлял Думу по апрель 2010 года, после чего депутаты избрали Главой города полковника пограничных войск в запасе, депутата от округа № 3 Виктора Волынцева, который возглавлял четвертый созыв представительного органа до завершения полномочий.

Пятый созыв (2012-2017 гг.) впервые избирался по смешанной системе: 15 депутатов по округам и еще 15 – по партийным спискам. Уверенную победу во всех округах одержали кандидаты из команды Николая Козловского, а по партийным спискам большинство голосов набрала партия «Единая Россия».

Шестой (2017-2022 гг.) и седьмой (с 2022 года) созывы вновь возглавил Николай Козловский. В 2022 году состав Думы был оптимизирован до 25 депутатов (14 - по одномандатным округам, 11 – по партийным спискам), что позволило повысить эффективность работы и экономить бюджетные средства.

Ключевые моменты сегодняшнего дня

В настоящее время Великолукская городская Дума – это постоянно действующий представительный орган, определяющий приоритеты развития города – от благоустройства дворов до поддержки социальных инициатив.

«С первых лет своей деятельности городской Думой были заложены принципы открытости, коллегиальности, законности и ответственности перед жителями города. За прошедший период Великолукская городская Дума сформировалась как постоянно действующий представительный орган, призванный обеспечивать правовую основу и стратегическое развитие всех сфер жизнедеятельности муниципального образования», – подчеркнул в своем обращении Николай Козловский.

Сегодня в составе Думы работают пять постоянных комиссий, три из которых являются преемниками комиссий 1996 года. В числе главных приоритетов – бюджетная политика.

«Рассмотрение проекта местного бюджета, его утверждение и контроль за исполнением позволяют эффективно распределять финансовые ресурсы города с целью обеспечения его всестороннего и устойчивого развития. Благодаря последовательной работе депутатского корпуса бюджет Великих Лук сохраняет социальную направленность, что дает возможность реализовывать проекты в сфере образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городской среды», – отметил глава Великих Лук.

Особое внимание уделяется развитию механизмов общественного участия. Институт общественных советников, созданный по инициативе Николая Козловского, стал эффективным инструментом обратной связи между властью и жителями.

«Депутаты Великолукской городской Думы в трудные для нашего Отечества времена принимают участие в решении проблем не только местного, но и регионального и федерального значения. Так, в период пандемии коронавирусной инфекции депутаты проявили активную позицию. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, депутаты седьмого созыва системно оказывают помощь семьям участников специальной военной операции, а также занимаются сбором и отправкой необходимых грузов военнослужащим», – резюмировал Николай Козловский.

Признание

В юбилейный день особенно важно вспомнить тех, кто стоял у истоков. Глава города отдельно отметил роль экс-мэра Алексея Мигрова, чей профессионализм и управленческий опыт сыграли ключевую роль в налаживании работы городской Думы первых созывов.

История сохранила для нас слова, сказанные Алексеем Мигровым 21 февраля 1996 года на первом заседании Думы. Открывая его, он поздравил народных избранников: «Это почетная и очень ответственная обязанность – быть представителем народа в органах государственной власти. Желаю всем успехов и плодотворной деятельности в городской Думе!».

Спустя 30 лет эти слова не потеряли своей актуальности. Все эти годы в Великих Луках складывалось современное местное самоуправление. Хотя не всегда все проходило гладко, но любовь к родному городу была непоколебимой.

Депутатский корпус продолжает работать в интересах жителей, укрепляя экономический и туристический потенциал Великих Лук и создавая комфортную среду для жизни великолучан.

Подготовлено на основе материалов пресс-службы администрации города Великие Луки