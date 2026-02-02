Депутат Псковского округа Геннадий Моисеев скончался на 70-м году жизни

На 70-м году жизни скончался депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа Геннадий Моисеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото: администрация Псковского округа

В администрации отметили, что всю свою жизнь Геннадий Моисеев посвятил сельскому хозяйству. Родился и трудился в Псковском районе. Родители и дед работали в колхозах «Верхолинский» и имени Жданова. Трудовой путь Геннадия Моисеева начался в 1979 году, сначала был инженером. В 1985 году получил назначение председателем совхоза «Ершовский». В 90-е годы сохранил коллектив, вывел хозяйство из кризиса и начал его развитие.

«Внезапный уход Геннадия Алексеевича – это действительно потеря: для нашего района, для сельхозпредприятия, для всех людей, которые знали этого отзывчивого, мудрого, добродушного человека и крепкого хозяйственника. Он по-настоящему любил родную землю, своих земляков и то дело, которому был бесконечно предан – сельское хозяйство. Его трудолюбие, жизненный опыт, крестьянская смекалка, авторитет, надежность и талант руководителя, умение поддержать людей и помочь им позволили Геннадию Алексеевичу стать депутатом Собрания нашего округа, представлять интересы земляков. Мы потеряли крепкого хозяйственника, сильного общественника, нашего однопартийца, доброго и неравнодушного человека, память о котором останется в наших сердцах. Искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», - отметила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова от имени администрации и выразила свои соболезнования.