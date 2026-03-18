Сергей Миронов может посетить Псковскую область перед выборами в Госдуму

Перед парламентскими выборами может состояться визит в Псковскую область председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Об этом заявила руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Наталья Тудакова в программе «Политкухня» в прямом эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии рассказала о планах визитов федеральных партийных лидеров в Псковскую область в преддверии парламентских выборов.

«Мы предложим Центральному аппарату варианты посещения региона нашим лидером Сергеем Михайловичем Мироновым и будем рады, если наше предложение будет принято», - сказала она.

Наталья Тудакова подчеркнула, что сроки визита пока не определены: «Очень рано говорить о дате, это нужно согласовывать дополнительно, но мы гарантируем организацию приёма».

Политик также отметила намерение партии провести в регионе крупное и значимое мероприятие, которое станет важным событием избирательной кампании СР, при положительном решении руководства.

Кроме того, по словам Натальи Тудаковой, Псковскую область обязательно посетит депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Сегодня на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.