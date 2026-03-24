 
Общество

Заместитель прокурора Печорского района спасла тонущую 7-летнюю девочку

0

Заместитель прокурора Анна Домахина спасая жизнь 7-летней девочке в Печорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: Прокуратура Псковской области/ Telegram-канал

Следуя по пути в суд, работник надзорного ведомства проходила через городской парк. Находясь на улице Прудовой, она заметила, что в пруду тонет девочка. Рядом с водоемом находились другие дети, которые пытались помочь сверстнице, но из-за отсутствия взрослых сами оказались в зоне риска.

Не раздумывая ни секунды, Анна Домахина бросилась к воде и приняла все необходимые меры, чтобы спасти утопающую. Благодаря грамотным действиям сотрудницы прокуратуры трагедии удалось избежать.

«Прокуратура района незамедлительно организовала комплекс профилактических мероприятий. В тот же день с участием заместителя прокурора в двух близлежащих школах проведены внеплановые беседы с учащимися начальных классов. С директорами учебных заведений состоялись дополнительные встречи по вопросам безопасности детей вблизи водоемов», - рассказали в пресс-службе.

Информацию о происшествии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для организации срочной профилактической работы с семьей.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026