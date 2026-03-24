Заместитель прокурора Печорского района спасла тонущую 7-летнюю девочку

Заместитель прокурора Анна Домахина спасая жизнь 7-летней девочке в Печорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следуя по пути в суд, работник надзорного ведомства проходила через городской парк. Находясь на улице Прудовой, она заметила, что в пруду тонет девочка. Рядом с водоемом находились другие дети, которые пытались помочь сверстнице, но из-за отсутствия взрослых сами оказались в зоне риска.

Не раздумывая ни секунды, Анна Домахина бросилась к воде и приняла все необходимые меры, чтобы спасти утопающую. Благодаря грамотным действиям сотрудницы прокуратуры трагедии удалось избежать.

«Прокуратура района незамедлительно организовала комплекс профилактических мероприятий. В тот же день с участием заместителя прокурора в двух близлежащих школах проведены внеплановые беседы с учащимися начальных классов. С директорами учебных заведений состоялись дополнительные встречи по вопросам безопасности детей вблизи водоемов», - рассказали в пресс-службе.

Информацию о происшествии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для организации срочной профилактической работы с семьей.