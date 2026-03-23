Псковский суд отказал «ГК Кабош» в уменьшении платежей по рассрочке на 92%

Суд отказал ООО «ГК Кабош» в просьбе о рассрочке и изменении порядка исполнения мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, утвержденного в рамках дела о банкротстве общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно условиям мирового соглашения, задолженность компании по налогам и сборам в размере 209 951 479,41 рубля должна погашаться в рассрочку на протяжении 36 месяцев равными ежемесячными платежами около 8 500 000 рублей с начислением процентов за пользование рассрочкой. Исполнение соглашения началось в апреле 2025 года и продолжалось до сентября того же года.

В ноябре 2025 года «ГК Кабош» подала заявление в суд с просьбой изменить график платежей, уменьшив сумму ежемесячного платежа до 600 тысяч рублей. Компания ссылалась на введение режима ЧС в Псковской области из-за переувлажнения почвы, гибели сельскохозяйственных посевов, хищения готовой продукции и низкой рентабельности.

Суд не удовлетворил заявление, указав на недоказанность наличия исключительных обстоятельств. Компания не предоставила доказательства, что погодные условия привели к ущербу именно её посевам, а также не представила расчет упущенной выгоды и не предприняла действий по взысканию ущерба с виновных лиц.

Суд отметил, что запрашиваемое снижение платежа на 92% и отмена процентов нарушают баланс интересов сторон, предоставляя фактически беспроцентный кредит за счет бюджета.

Определение суда об отказе в заявлении вступило в силу 18 марта текущего года по делу А52-6732/2024.