Нинель Салагаева: 130 крупных предприятий работают в Псковской области

130 крупных предприятий, на которых трудятся порядка 50 тысяч человек, работают на территории Псковской области, сказала заместитель губернатора Нинель Салагаева на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы живем в такое время, когда без партнерских связей, без поиска новых контактов, рынков и производственных решений - сложно. Именно для этого мы и организовали сегодняшнее мероприятие, наш форум», - сказала Нинель Салагаева.

Заместитель губернатора отметила, что главная цель форума - сформировать кооперационные цепочки между предприятиями как внутри региона, так и между регионами.

«Нам есть, что предложить. На территории региона у нас работают более 130 крупных предприятий, на которых занято более 50 тысяч человек. Направления нашей промышленности - электротехника, машиностроение, пищевая, перерабатывающая промышленность, именно они формируют наш главный внутренний региональный продукт. У нас развиваются инвестиционные площадки, особая экономическая зона "Моглино" дает резидентам готовую инфраструктуру. В зоне работают уже более 13 резидентов, активно ведут свою деятельность. Инвестиции на сегодняшний день составляют 23 млрд рублей. Развивается промышленный технопарк "Электрополис", где сосредоточены предприятия электротехнического профиля, IT и смежных направлений. Технопарк имеет статус оператора фонда "Сколково", в том числе действует также промышленный электротехнический кластер, проекты которого включены в федеральный план по импортозамещению. Параллельно мы усиливаем меры поддержки промышленности», - поделилась Нинель Салагаева.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.