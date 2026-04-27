Бюджет ФОМС, поддержку ТОС и строительство спортсооружений рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Предварительное рассмотрение вопросов апрельской сессии проходит в Псковском областном Собрании депутатов в рамках работы парламентских комитетов. Первым заседание провел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Депутаты согласовали внесение изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как пояснила руководитель фонда Валентина Альбова, корректировка параметров связана с возвратом прошлогодних декабрьских остатков. Расходная часть увеличивается на 402 миллиона рублей. С учетом вносимых изменений сумма доходов фонда составит 13 млрд 538 миллионов 774,8 тысячи рублей, расходов – 13 миллиардов 994 миллиона 347,2 тысячи рублей.

Уточнение, которое позволит расширить круг получателей мер социальной поддержки, предложено внести в два региональных закона. Граждане, родившиеся 3 сентября 1945 года, получат право на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» и статуса «Дети войны» при соблюдении остальных, предусмотренных законодательством, критериев. Ранее эта норма распространялась на тех, кто родился до 2 сентября 1945 года. Изменение даты отражает действующее федеральное законодательство, где 3 сентября установлено как День воинской славы России - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).

Члены комитета рекомендовали принять законопроект. Кроме того, депутаты рассмотрели предложенные областным правительством изменения в ряд государственных программ.

Одобрение депутатов получила инициатива губернатора о расширении поддержки конкурса проектов территориального общественного самоуправления. Увеличение объёма финансирования связано с беспрецедентным количеством поступивших заявок. Дополнительные средства, более 15 миллионов рублей, будут направлены на финансирование проектов победителей.

В госпрограмму «Развитие образования Псковской области» вносятся изменения, позволяющие предоставлять муниципальным образованиям субсидию на компенсацию платы за найм жилья педагогическими работниками. Заместитель министра Татьяна Лозницкая отметила, что такая потребность существует в Пскове и Великих Луках, но возможны заявки и от других муниципалитетов. Общий объём бюджетных средств – 3 млн рублей. Председатель комитета Александр Братчиков поинтересовался, на какую компенсацию сможет рассчитывать отдельный педагог. По словам специалиста, максимально возможная сумма составляет 15 тысяч рублей, но фактическая цифра будет зависеть от количества поступивших заявок.

Еще одно изменение госпрограммы связано с корректировкой механизма финансирования летних пришкольных лагерей. На организацию их работы также будет выделяться субсидия, которая позволит своевременно планировать все необходимые мероприятия. Объем лимитов бюджетных обязательств составляет 7,9 миллионов рублей. В летних пришкольных лагерях планируется отдых более 3,3 тысячи детей.

Внесение изменений в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» связано с реализацией федерального проекта по возведению модульных спортивных сооружений – чтобы получить финансирование из госбюджета, необходимо предусмотреть региональное финансирование в размере 1% и субсидии муниципалитетам на строительство капитального основания под модульную конструкцию.

«Радостное событие», – отреагировал на возможность привлечения федеральных средств на поддержку спорта вице-спикер Юрий Сорокин, но заметил, что регион нуждается в капитальных спортивных сооружениях.