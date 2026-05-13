Яна Иванова: Мы сможем выстроить структуру и выйдем на выборы

О ходе подготовки Псковского регионального отделения партии «Яблоко» к грядущим выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области рассказала заместитель председателя реготделения партии Яна Иванова в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Коллеги верно отметили, что выборы проходят каждый год. Мы переходим из одного марафона в другой, только заканчиваются одни выборы, немного выдыхаем, и начинаются следующие. Интенсивно мы начали работу по подготовке к кампании 2026-го года с апреля с поездок по районам, с переговоров с потенциальными кандидатами. Эта работа продолжается, на это есть время. Часть кандидатов в списках подтверждены, с частью ведутся переговоры. Я не буду называть конкретных имен. Мы команда гибкая и пересобираемся на ходу. Мы выстроим эту структуру и выйдем на выборы», – сказала Яна Иванова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.

