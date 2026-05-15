144 кандидата примут участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области

144 кандидата зарегистрировались на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области, сообщил депутат Государственной Думы от области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе пресс-подхода 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Прием документов на предварительное голосование партии "Единая Россия" начался в конце марта, закончился 14 мая. Само предварительное голосование пройдет на последней неделе мая. У нас зарегистрировалось 144 претендента на участие в основных выборах. Из них - 16 кандидатов на участие в голосовании в Государственную Думу и 128 на участие в выборах в Псковское областное Собрание депутатов», - сказал Александр Козловский.  

Секретарь регионального отделения уточнил, что принять участие в предварительном голосовании «Единой России» смогут все жители Псковской области старше 18 лет с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах», проживающие на территории проведения голосования. Регистрация уже открыта и продлится до 29 мая. Само голосование продлится с 25 по 31 мая. 

 
«Наша главная задача в дни предварительного голосования - наполнить нашу Народную программу, с котором мы пойдем на выборы», - подытожил Александр Козловский. 

Предварительное голосование - это традиционная и обязательная процедура для кандидатов от «Единой России», принявших решение участвовать в выборах. Как сообщается на сайте предварительного голосования, «это уникальная процедура отбора кандидатов "Единой России" на выборы любого уровня. Это возможность каждого россиянина повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня».

Александр Козловский отметил, что процедура голосования занимает всего несколько минут.

«Если в двух словах: заходите на pg.er.ru, нажимаете «Хочу проголосовать», входите через «Госуслуги», подтверждаете данные, указываете адрес регистрации и завершаете подачу заявки. На всё уходит буквально несколько минут».
Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

