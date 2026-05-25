В этом году предварительное голосование впервые проходит в электронном формате по всей стране. Для обеспечения прозрачности, легитимности и защиты данных избирателей используется технология блокчейн, а ключи шифрования разделены между независимыми хранителями. Среди них — Герой России, медсестра Людмила Болилая, сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Парламентарий напомнил, что «Единая Россия» остается единственной политической партией в стране, которая на постоянной основе проводит открытое предварительное голосование, предоставляя избирателям возможность напрямую влиять на формирование списка кандидатов. С 2009 года участие в процедуре является обязательным для всех кандидатов от партии.

Для контроля за ходом электронного голосования работают федеральный и региональные ситуационные центры, обеспечивающие круглосуточный мониторинг процесса.

В Псковской области участие в предварительном голосовании принимают 144 кандидата. Это действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, молодые специалисты и девять участников специальной военной операции.

На участие в выборах в Государственную Думу зарегистрированы 16 человек: семь кандидатов выдвинуто по одномандатным округам и девять — по партийному списку.

«Примечательно, что среди претендентов соблюден полный гендерный баланс — по восемь мужчин и женщин. Большинство кандидатов представляют возрастную категорию от 35 до 55 лет», — отметил Александр Козловский.

Особенно высокая конкуренция наблюдается на предварительном голосовании в Псковское областное Собрание депутатов, где зарегистрированы 128 кандидатов. Из них 41 человек участвует по одномандатным округам, 87 — по партийному списку. Женщины составляют 58% участников — 74 кандидата, мужчин зарегистрировано 54.

Депутат подчеркнул, что возрастной состав кандидатов в областное Собрание достаточно разнообразен: наряду с опытными политиками в процедуре участвуют молодые кандидаты до 25 лет, что говорит о растущем интересе молодежи к общественно-политической жизни региона.

«Предварительное голосование — это важный механизм внутрипартийной демократии, позволяющий жителям напрямую участвовать в формировании будущей команды региона и страны», — резюмировал Александр Козловский.

Проголосовать можно на сайте PG.ER.RU до 31 мая включительно. Те, кто еще не успел зарегистрироваться для участия в процедуре, могут сделать это до 29 мая.