Электронное предварительное голосование на сайте PG.ER.RU запустила сегодня «Единая Россия». Зарегистрированные через Госуслуги избиратели выбирают кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу. Избиратели регистрируются в системе до 29 мая, а голосуют за кандидатов — до 31 мая включительно. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

Система предварительного голосования объединяет более 10 миллионов избирателей. Партия впервые проводит процедуру в электронном формате по всей стране. Для обеспечения легитимности и защиты данных партия разделила ключи шифрования блокчейна на четыре части. Ключи хранят Герой РФ медсестра Людмила Болилая, член Генсовета партии сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Конкурс на предварительном голосовании достигает 12 человек на одно место. Заявки подали 630 участников специальной военной операции. «Ростелеком» обеспечивает техническое качество процедуры. Фонд информационной демократии подтверждает надежность системы. Федеральный и региональные ситуационные центры круглосуточно отслеживают ход электронного предварительного голосования.

«Единая Россия» с 2009 года проводит предварительный отбор кандидатов через открытое всенародное голосование. Партия поддерживает бойцов спецоперации: организаторы добавляют 25% к результатам кандидатов из числа участников и ветеранов СВО.

В Псковской области по итогам предварительного голосования избиратели определят кандидатов от партии на выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. На праймериз в области зарегистрировалось более 140 кандидатов. Избиратели проголосуют на выборах в сентябре 2026 года.