Рейтингомер: просос госмедиахолдинга, кадеты Следкома и орден от Путина

Категорически приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Ирина Федорова

Самую низкую оценку минус пять получает директор госмедиахолдинга Псковской области Ирина Федорова. О знаковом событии — утверждении первой пятерки списка «Единой России» на выборы во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и спикером регионального парламента Александром Котовым пропагандисты сообщили аж через 6 часов после заседания президиума политсовета партии. Журналисты такой позорный пропуск значимой информации называют обидным словом просос. По нашей информации, в верхних эшелонах власти многие произошедшим возмущены — говорят, в госмедиахолдинге обнаглели настолько, что забивают уже вообще на всё, даже на свое руководство.

-4 Владимир Панченко

Минус четыре ставим бизнесмену, депутату областного ЗакСа от КПРФ Владимиру Панченко. Псковский суд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры, теперь Законодательное Собрание обязано провести проверку и выяснить, есть ли счета в иностранных банках у депутата или их нет, как утверждает он сам. Тем временем Верховный суд отказался рассматривать иск правопреемника «Евро-Керамики» - ООО «Ресурскапитал» в связи с взысканием 637 млн рублей по налогам. Короче, кругом плохие новости.

-3 Вера Алексеева

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

Минус три заносим в дневник главы Гдовского округа Веры Алексеевой. Муниципалитет продолжает постоянно появляться в информационной повестке с негативными поводами: то у Счетной палаты возникают вопросы, то зарплату в муниципальном предприятии не платят. И только через суд людям удается взыскать деньги. Намедни судом удовлетворено 13 исковых заявлений о взыскании задолженности по зарплате с присуждением компенсации за нарушение сроков выплаты и морального вреда.

-2 Геннадий Афанасьев

Двойку со знаком минус отправляем экс-главе Дедовичского района, бывшему замначальника областного УМВД Геннадию Афанасьеву. Он проиграл по итогам предварительного голосования «Единой России» врачу Павлу Лукину и, вопреки прогнозам, не получит потенциально проходного места в списке региональной группы ЕР на сентябрьских выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

-1 Иван Штылин

Минус один получает президент футбольного клуба «Псков» Иван Штылин. Скоро уж год, как он занял руководящий пост и получил множество щедрых авансов: мол, с бывшим председателем облспорткомитета, экс-депутатом областного Собрания ФК возродится и еще себя покажет. Однако время идет, а обещанного ренессанса болельщики не видят: ни возвращения в турниры профессиональных команд, ни появления солидных партнеров, ни присутствия футбольного клуба в актуальной повестке с интересными и позитивными поводами. Гремит и громит соперников пока только другой клуб из нашей области - «Луки-Энергия», а «Псков» как и прежде в положении вне игры.

0 Александра Степанова

Нейтральную оценку 0 ставим экс-директору Дновского железнодорожного техникума, победительнице регионального этапа конкурса «Мастер года России-2025» Александре Степановой. Она сменила Александра Седунова на посту директора Псковского политехнического колледжа. Посмотрим, каким будет продолжение — судя по отзывам, новая руководительница не только из символической категории «спортсменок, комсомолок и просто красавиц», но и весьма амбициозный руководитель с далеко идущими планами.

+1 Игорь Смолькин

Плюс один заслужил член Союза писателей России Игорь Смолькин. Произаику присудили Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церемония награждения состоялась в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл назвал награжденных патриотами России, любящими свою страну. Отметим, что ранее такую премию в нашем регионе получал только один писатель - литературный критик Валентин Курбатов.

+2 Наталья Тудакова

Плюс два заработала депутат областного ЗакСа, председатель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова. Мало того, что она продолжает активную деятельность на посту руководителя псковских эсеров, вновь принимала депутата Госдумы Алексея Чепу и вместе с ним работала в Великих Луках, так и еще и получила признание в Москве. Наталья Тудакова вошла в число победителей общероссийского партпроекта - политической школы «Справедливой России», а псковское отделение «Справедливой России» — в число 12 лучших по стране.

+3 Елена Полонская

Строчкой выше, на плюс три, поднялась уполномоченная по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская. «Псковская модель» работы с переселенцами на федеральном уровне в Совете Федерации признана одной из лучших в стране. Положительную оценку омбудсмен получила и от губернатора Михаила Ведерникова, с которым встретилась на минувшей неделе. Отметим, что, по озвученным данным, в 2025 году в Псковскую область из-за рубежа к нам переехали более 4 тысяч человек, в этом году - уже 2 тысячи. Конечно, поверить сложно, но это официальная статистика.

+4 Петр Крупеня

Плюс четыре получает руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Следком открывает первый на территории региона кадетский класс. С 1 сентября он начнет работу на базе Псковского гуманитарного лицея №15. Как отметил Петр Крупеня при подписании соглашения с учебным заведением, открытие первого кадетского класса – это важный шаг в деле воспитания достойной смены, укрепления кадрового потенциала и популяризации профессии следователя среди молодежи.

+5 Александра Палютина

Максимально высокую оценку плюс пять заслужила многодетная мать из Пскова Александра Палютина, воспитывающая 13 детей. Президент России Владимир Путин наградил ее орденом «Мать-героиня». Награждение прошло в московском Кремле 1 июня, в День защиты ребенка.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю