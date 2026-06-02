 
Общество

В 2026 году в Псковскую область из-за рубежа переехали 2 тысячи человек

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В 2025 году в Псковскую область из-за рубежа переехало более 4 тысяч человек, в 2026 году - 2 тысячи. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».

Фото: Михаил Ведерников / «Макс»

Обновлённые цифры представила в ходе доклада уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

Возможностями указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, только в прошлом году воспользовались 90 иностранцев.

Более 900 человек стали участниками госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников.

При этом количество участников госпрограммы заметно сокращается, но растёт доля переселенцев, использующих другие инструменты: разрешение на временное пребывание, ВНЖ, временное убежище, отметил губернатор. 

Расширяется география стран: в регион всё чаще едут из Великобритании, США, Франции, Германии и Португалии.

«Наш успешный кейс работы с переселенцами в Совете Федерации получил отдельное название – "псковская модель", и признан одной из лучших практик в стране. Наша задача – обеспечить достойный приём и поддержку тем, кто оказался в беде», - пишет Михаил Ведерников.

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Полонская Елена Алексанровна

Полонская Елена Алексанровна

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции.

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