Владимир Путин наградил орденом мать-героиню 13 детей из Псковской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственную награду-орден «Мать-героиня» жительнице Псковской области Александре Палютиной. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Московского Кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Высокой государственной награды многодетная мать Александра Палютина удостоена за создание социально ответственной семьи и достойный уровень воспитания подрастающего поколения. Александра вместе с мужем Михаилом воспитывают 13 детей.

Глава государства обратил внимание, что торжественная церемония приурочена к Международному дню защиты детей, и поздравил всех с этим праздником:

«Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным — своей любовью и поддержкой, делают все для того, чтобы их сыновья и дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. <…> Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем, изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. <…> Государство же, со своей стороны, продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное, современное образование и здравоохранение, в том числе детское, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках и, конечно, возможности для развития и самореализации, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскроются его способности, добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна».

