Первый в регионе кадетский класс СК РФ откроют в Псковском гуманитарном лицее

Соглашение об открытии первого в регионе кадетского класса Следственного комитета подписал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Соглашение заключено в рамках реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации. С 1 сентября 2026 года 10-й профильный кадетский класс начнёт свою работу на базе Псковского гуманитарного лицея №15.

Основные цели создания профильного кадетского класса - воспитание у обучающихся высоких личностных качеств, гражданской ответственности и подготовка к осознанному выбору профессии, связанной со службой на благо Отечества. Программа обучения предусматривает углубленное изучение истории, обществознания и права, а также прохождение специальных курсов. Занятия с кадетами будут проводить не только опытные педагоги лицея, но и действующие следователи и криминалисты, что позволит погрузить воспитанников в реальную юридическую практику.

Как отметил Петр Крупеня, открытие первого кадетского класса в Псковской области – это важный шаг в деле воспитания достойной смены, укрепления кадрового потенциала и популяризации профессии следователя среди молодёжи.

