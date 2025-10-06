Общество

Педагог из Дно стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастер года–2025»

Представительница Псковской области стала финалисткой всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мастер года – 2025». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, профессиональное состязание прошло в Курской области.

Фотографии: ПОИПКРО

Конкурс проводился с целью выявления талантливых педагогов средних специальных учебных заведений всей страны и прошел с участием 89 участников. Лучшим мастером признан преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа (Ямало-Ненецкий автономный округ) Михаил Иванов. Итоги конкурса были подведены в рамках Дня среднего профессионального образования.

Среди финалистов была представительница Псковской области — мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума, победитель регионального этапа Александра Степанова. По итогам первого тура конкурса педагоги представили свои лучшие образовательные кейсы и провели открытые занятия. Участники также проходили испытания, направленные на повышение интереса молодежи к профессиям.

По возвращении домой Александру Степанову торжественно встретили коллеги и студенты в стенах родного техникума. Педагог поблагодарила всех присутствующих и подчеркнула значимость конкурсов в развитии образовательного процесса и повышении профессиональной подготовки будущих кадров.

Напомним, конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторы – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.