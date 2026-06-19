Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках в Псковской области

Один из важных элементов в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области - подготовка наблюдателей, заявил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов на открытии штаба 19 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу отметить, что на территории Псковской области общественные наблюдатели всегда охватывали своим вниманием, участием все избирательные участки. В этом году порядка 567 избирательных участков, и на каждом из этих участков будет присутствовать общественный наблюдатель от Общественной палаты, от Штаба общественного наблюдения», - сказал Александр Седунов.

Председатель Общественной палаты Псковской области отметил, что на протяжении уже нескольких лет члены Общественной палаты активно участвует в подготовке таких наблюдателей. «Это важный процесс, и в этом году, как и в прошлом, мы также будем выезжать во все муниципальные образования, во все районы, встречаться с будущими общественными наблюдателями», - заключил он.

Общественный штаб по наблюдению за выборами-2026 открылся в Пскове на улице Советской, 15А.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области назначены на 20 сентября.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». ПЛН осуществляет медиаконтроль, оценивает предвыборную кампанию-2026, поддерживает проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области. Вместе с читателями и слушателями ПЛН FM мы стремимся сделать выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными.