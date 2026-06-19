Основная задача Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области - создание условий для легитимности, заявил председатель Общественной палаты региона Александр Седунов на открытии штаба 19 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня в Псковской области начинает работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. 2026 год очень важный, потому что на территории всей страны, в том числе в Псковской области, пройдут выборы как федерального уровня (в Государственную Думу), так и регионального (в Законодательное Собрание Псковской области). Кроме того, состоится еще ряд небольших муниципальных кампаний. Все эти выборы, конечно же, привлекают большое внимание с точки зрения важности самого события, с точки зрения определения тех контуров будущей законодательной деятельности, которая будет проходить как на федеральном, так и на нашем региональном уровне», - сказал Александр Седунов.

Организация и подготовка к самой процедуре выборов, деятельность всех участников избирательного процесса во время трехдневного голосования - очень ответственный процесс, подчеркнул председатель Общественной палаты Псковской области.

«Основная задача штаба - создание условий для легитимности, для прозрачности, для законности, для того, чтобы никакие права граждан не были нарушены в процессе самого голосования, а также при подготовке и при подведении итогов голосования», - заключил Александр Седунов.

Общественный штаб по наблюдению за выборами-2026 открылся в Пскове на улице Советской, 15А.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области назначены на 20 сентября.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». ПЛН осуществляет медиаконтроль, оценивает предвыборную кампанию-2026, поддерживает проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области. Вместе с читателями и слушателями ПЛН FM мы стремимся сделать выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными.