 
Политика

Александр Седунов: Партии по-разному относятся к общественным наблюдателям

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Переубедить некоторые политические партии в вопросе доверия к общественным наблюдателям можно только качественной работой Общественного штаба по наблюдению за выборами. Такое мнение высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель регионального штаба, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

«Политические партии, к большому сожалению, по-разному относятся к институту общественного наблюдения, к общественным наблюдателям, если это не наблюдатели от этой партии. Убеждать их можно только работой, заслуживать доверие, что мы наблюдаем за всем процессом», – высказал свое мнение Александр Седунов.

Гость студии пояснил, что перед каждыми выборами проводится подписание соглашений с региональными отделениями партий.

«Традиционно в августе мы подписываем соглашения с региональными отделениями партий, эта процедура также открыта, чтобы мы могли привлечь представителей политических партий, чтобы мы могли договориться о том, что общественное наблюдение является представителем всего общества, что мы готовы предотвращать нарушения и, если они случились, принимать совместные действия, чтобы нивелировать последствия. Соглашение не подписывают некоторые партии, но мы открыты и рассылаем приглашение всем. Если посмотреть архивы, эта процедура традиционна. Ряд партий говорит, что они не доверяют», – разъяснил Александр Седунов.

Также руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами отметил, что общественные наблюдатели из Псковской области наделены правами осуществлять наблюдение и за дистанционным электронным голосованием. 

«По поводу ДЭГ: два года подряд наши наблюдатели есть и там. Они наделены правами и возможностями и могут наблюдать не только общий план, но и на уровне ЦИК Москвы. Это серьезный уровень доверия», – заметил Александр Седунов. 

Напомним, Псковская область вошла в число 33 регионов, где на выборах будут использовать ДЭГ. 

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.  

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Пресс-портреты

Седунов Александр Всеволодович

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

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