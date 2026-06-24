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Псковская область вошла в число 33 регионов, где на выборах будут использовать ДЭГ

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Избиратели 33 регионов России, включая Псковскую область, смогут проголосовать посредством дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. 

Число зарегистрированных избирателей в регионах страны, где в единый день голосования-2026 будет проводиться ДЭГ, составляет 48,4 млн человек. Из них 86% имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, сопоставленную с Регистром избирателей, участников референдума. 



Помимо выборов депутатов Государственной Думы, ДЭГ будет применен в ходе более 640 избирательных кампаний. Общее количество видов бюллетеней, по которым пройдет голосование, составляет свыше 3,6 тысячи.

Инфографика: ЦИК

В Псковской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.  

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ ведет работу по включению в «белые списки» ресурсов дистанционного электронного голосования. 

Избиратели, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа. 

Голосование будет проходить с 18 сентября по 20 сентября. 

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Псковская область вошла в число 33 регионов, где на выборах будут использовать ДЭГ

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