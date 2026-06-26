Стало известно, кто представит Партию пенсионеров на выборах в Псковской области

Кандидатом в депутаты Государственной Думы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному округу №150 (Псковская область) будет выдвинут руководитель регионального отделения организации, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Он также возглавит региональную группу кандидатов. Соответствующее решение было принято сегодня, 26 июня, на съезде партии в Москве.

Кроме Михаила Иванова, в региональную группу №14 (Псковская область) войдут Вячеслав Коев, Ирина Ильина, Алла Тафий, Сергей Горячев и Валентина Борисенкова.

Федеральную часть списка кандидатов возглавит председатель партии Эрик Праздников. По информации ПЛН, он также может войти под №1 в список кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.