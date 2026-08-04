 
Политика

Игорь Сопов проведет в Новоржеве лекцию «Правда и ложь о выборах»

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В Новоржеве 6 августа пройдёт лекция председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова на тему «Правда и ложь о выборах», сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Германа, 55, зал администрации муниципального округа.

В 2024 году на I Форуме старшеклассников «Голос молодежи» губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил инициативу о проведении на II Форуме конкурсного отбора молодежных проектов среди обучающихся и выделении денежных средств на реализацию социально значимых проектов на территории Псковской области.

В апреле 2025 года в рамках II Форума старшеклассников прошла защита 27 проектов.

В 2026 году на III Форуме прошла защита 43 проектов по пяти номинациям: страницы истории Псковской области; 81-летие Великой Победы; добровольчество; выбор молодёжи – впервые голосующие; Герои СВО. Всё для Победы! 

По итогам конкурсного отбора 14 проектов получили денежную выплату на реализацию, среди которых проект «Выборы в объективе» ученицы 10 класса Новоржевской средней школы Елизаветы Козиковой. Это образовательный проект для молодых и будущих избирателей, а также для волонтёров-блогеров, кто примет участие в освещении хода голосования 18, 19 и 20 сентября. 

За время реализации проекта ребята прослушали шесть лекций при поддержке Псковского государственного университета. Завершающим этапом станет лекция председателя региональной избирательной комиссии Игоря Сопова на тему «Правда и ложь о выборах».

Участники узнают, как возникает и распространяется дезинформация об избирательном процессе; какие негативные мифы существуют в обществе; как доносить объективную информацию до избирателей, особенно до тех, кто голосует впервые. Также на практике слушатели смогут убедиться в надёжности защиты избирательных документов (сейф-пакетов). 

«Важно не просто участвовать в выборах, но и понимать, как работает система изнутри. Наша задача — научить молодёжь отличать факты от недостоверной информации», — подчеркнул Игорь Сопов.
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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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