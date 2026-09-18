Давайте помнить: мы сами творцы своей судьбы – Андрей Козлов

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и вице-спикер Юрий Сорокин проголосовали на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования. Об этом парламентарии рассказали в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области
Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин также в формате онлайн-голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Свой выбор он сделал на портале ДЭГ в первый день голосования, 18 сентября.
Вице-спикер отметил, что, несмотря на выбранный формат голосования – ДЭГ или традиционное посещение избирательного участка, главное остаётся неизменным – неравнодушие и личная ответственность каждого гражданина за будущее нашего города и региона.
Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Вместе со всей страной жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.
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