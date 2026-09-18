Давайте помнить: мы сами творцы своей судьбы – Андрей Козлов

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и вице-спикер Юрий Сорокин проголосовали на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования. Об этом парламентарии рассказали в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области

«Избирать – это право, данное нам законом. Когда человек знает свои права и пользуется ими, это говорит о его развитии как личности. Сейчас, когда наша страна проходит через серьёзные геополитические испытания, каждый гражданин должен быть вместе со своей страной. Наше единство – это сила, способная двигать Россию вперёд. Давайте помнить: мы сами творцы своей судьбы. Наш выбор определяет будущее – и наше личное, и всей страны», – поделился Андрей Козлов и призвал всех жителей Псковской области обязательно принять участие в выборах.

Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин также в формате онлайн-голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Свой выбор он сделал на портале ДЭГ в первый день голосования, 18 сентября.

«Современные технологии делают участие в выборах удобнее: не нужно тратить время на дорогу, всё можно сделать быстро и в удобном формате», – поделился Юрий Сорокин опытом использования дистанционного электронного голосования.

Вице-спикер отметил, что, несмотря на выбранный формат голосования – ДЭГ или традиционное посещение избирательного участка, главное остаётся неизменным – неравнодушие и личная ответственность каждого гражданина за будущее нашего города и региона.

«Призываю всех, кто имеет право голоса, воспользоваться своей возможностью и принять участие в голосовании», – обратился к согражданам Юрий Сорокин.

Напомним, что выборы продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Вместе со всей страной жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания VIII созыва. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.