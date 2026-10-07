Владимир Путин встретит 74-летие за рабочими делами

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 74 года.

Фото: Александр Казаков/ ТАСС

Праздник глава государства предпочитает встречать в кругу близких людей. «Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», - рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин займется государственными делами в свой день рождения. У него запланирована серия международных телефонных разговоров. От некоторых зарубежных лидеров уже поступили письменные поздравления, например от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Есть в графике президента и публичные мероприятия, анонсировал пресс-секретарь главы государства. Но подробностей он раньше времени раскрывать не стал.

Уже известно, что часть дня Владимир Путин посвятит подготовке к международному саммиту - скоро он отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по СНГ. Помимо многосторонних заседаний, там ожидается серия двусторонних бесед.

Свой день рождения президент обычно встречает в России. В 2025 году 7 октября он провел совещание с членами Совбеза. В предыдущие годы президент принимал в России коллег по СНГ и проводил с ними как официальные, так и неформальные встречи.

Тематика Содружества часто окружает праздничную для Владимира Путина дату с самого начала его президентства. В 2002 году 7 октября российский лидер был в Кишиневе на саммите СНГ. В официальной повестке значились борьба с терроризмом, расширение экономического сотрудничества, ситуация вокруг Ирака. А в неформальной обстановке участники даже позволили себе «пригубить вина».

Это - один из двух раз, когда глава государства в день рождения находился за пределами России. Еще один был в 2013 году и сопровождался 12-часовым перелетом, пишет ТАСС.

Тогда на острове Бали проходил саммит АТЭС. Хозяин встречи президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно перед началом заседания отошел от официального протокола, взял гитару и исполнил Happy Birthday to You. Остальные лидеры поддержали поздравление аплодисментами.

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину торт, а ныне покойный премьер Японии Синдзо Абэ - бутылку саке. Президент подарки оценил, но некоторые отложил на потом.

«Я здесь пьянствую, что ли? Нет, я, слава богу, пока в состоянии себя держать в руках. До саке доберемся еще», - с улыбкой рассказывал Владимир Путин о судьбе японского напитка.

Даже находясь в Москве, президент в день рождения занимается международной повесткой. Дмитрий Песков рассказывал, что президент с самого утра принимает звонки из-за рубежа «один за другим». Эти разговоры часто используются для обсуждения актуальных мировых вопросов.

Многие зарубежные лидеры поздравляют российского коллегу не только на словах, но и присылают подарки. Как правило, это очень необычные и символичные вещи - нередко с национальным колоритом.

Например, во время поездки в Кишинев Владимир Путин получил от тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина сувенирного хрустального крокодила. Мотивировка была такой: «крокодил - единственное животное, которое не сдает назад». В 2007 году Воронин - вновь на саммите СНГ, но уже в Душанбе - привез в подарок Путину «огромную бутылку шампанского», произведенного в Молдавии.

В 2008 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. 10 октября премьер «познакомил» с животным журналистов в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тигрица, названная Машей, была затем передана в геленджикский сафари-парк. В 2017 году бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подарил российскому лидеру, с которым их связывали дружеские отношения, пододеяльник с ручной вышивкой. На изделии изображены Владимир Путин и Берлускони, пожимающие друг другу руки, на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

В 2022 году, в день своего 70-летия, Путин принял лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Стрельне. Белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину сертификат на трактор BELARUS. Руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон привез арбузы, дыни и фрукты, которые собрали в форме пирамид, а также выложили в виде ковров на территории дворца - их впоследствии передали в детские дома Петербурга.

8 и 9 октября Владимира Путина ждет встреча с коллегами по СНГ. Вероятно, что в неформальной части не обойдется без поздравлений.