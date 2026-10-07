Игорь Романов: Оппозиции в Заксобрании надо выступать единым фронтом

Оппозиционным партиям в Законодательном Собрании Псковской области необходимо консолидировать усилия и выступать единым фронтом. Такое мнение в программе «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM).высказал депутат, секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов.

«Партия "Новые люди" довольна результатами выборов. Понятно, что хотелось бы больше мандатов. Жаль, что в Законодательном Собрании не два места. Мы улучшили результат, набрали больше, чем в 2021 году. Хотя считалось, что мы и столько не наберем. Это неплохой результат, но всегда есть к чему стремиться. Мы не останавливаемся, я уже провожу встречи в новом статусе с министерствами о дальнейшей работе, сотрудничестве», – сказал Игорь Романов, подводя итог избирательной кампании.

По его мнению, совместный опыт депутатов, входящих во вновь образованный комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту, сможет дать рывок для решения актуальных проблем региона.

«Я стал заместителем председателя вновь образованного комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту. Это важный комитет. Проблема ЖКХ у всех на устах, всю выборную кампанию она звучала от каждой партии. Как и председатель комитета Дмитрий Быстров, я много времени отдал Общественному совету по ЖКХ и строительству. Рассчитываю, что наш совместный опыт с депутатами поможет сделать хороший рывок, чтобы исправить ситуацию в Псковской области», – заключил Игорь Романов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области прошли 18-20 сентября. С начала года Псковская Лента Новостей и радио ПЛН.FM занимались реализацией проекта «Политкухня». За это время гостями студии стали представители Избирательной комиссии Псковской области и Общественной палаты региона, политологи и представители различных политических сил, действующие депутаты и кандидаты, которым только предстояло ими стать. Одной из важных задач проекта было вернуть интерес к выборам и придать политической жизни региона ярких красок.