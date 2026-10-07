Игорь Романов: Оппозиции в Заксобрании надо выступать единым фронтом

Оппозиционным партиям в Законодательном Собрании Псковской области необходимо консолидировать усилия и выступать единым фронтом. Такое мнение в программе «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM).высказал депутат, секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов.
По его мнению, совместный опыт депутатов, входящих во вновь образованный комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту, сможет дать рывок для решения актуальных проблем региона.
Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области прошли 18-20 сентября. С начала года Псковская Лента Новостей и радио ПЛН.FM занимались реализацией проекта «Политкухня». За это время гостями студии стали представители Избирательной комиссии Псковской области и Общественной палаты региона, политологи и представители различных политических сил, действующие депутаты и кандидаты, которым только предстояло ими стать. Одной из важных задач проекта было вернуть интерес к выборам и придать политической жизни региона ярких красок.