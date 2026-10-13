Госдума назначила Татьяну Москалькову своим представителем в Конституционном суде

Бывший омбудсмен по правам человека, депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем нижней палаты парламента в Конституционном суде. Соответствующее решение нижняя палата приняла на пленарном заседании.

«За 437, против — нет, воздержавшихся — нет. Решение принимать единогласно, давайте поздравим Татьяну Николаевну», — объявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

После голосования он отметил, что в Конституционном суде также положительно отнеслись к кандидатуре Татьяны Москальковой.

Представляя ее кандидатуру, депутат Виктор Пинский отметил, что она соответствует требованиям федерального закона о Конституционном суде, поскольку имеет ученую степень доктора юридических наук. Он напомнил, Татьяна Москалькова также является заслуженным юристом России, много лет работала в Госдуме и правоохранительной системе, а последние десять лет занимала должность уполномоченного по правам человека.

«Поэтому комиссия посчитала, что это достойная кандидатура, которая может представлять Государственную думу в Конституционном суде. Просьба решения комиссии поддержать», — сказал парламентарий.

Ранее, с 2021 года, интересы Госдумы в Конституционном суде представлял Юрий Петров. В девятом созыве он возглавил комитет нижней палаты по уголовному и административному законодательству, пишет РБК.

Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. В 1978 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт, позднее получила степень доктора юридических наук и звание доктора философских наук.

С 1984 года служила в МВД, где дослужилась до звания генерал-майора. В 2007 году впервые стала депутатом Госдумы от «Справедливой России» и переизбиралась в 2011 году.

В 2016 году Татьяну Москалькову избрали уполномоченным по правам человека в России, в 2021 году она получила второй срок. На этом посту она, в частности, занималась обращениями родственников военнослужащих и вопросами обмена пленными. Срок ее полномочий истек в 2026 году, в мае на эту должность избрали Яну Лантратову.

В июле 2026 года Татьяна Москалькова вошла в региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму и по итогам голосования стала депутатом, после чего заявила о планах войти в состав нового думского комитета по уголовному и административному законодательству.