 
Политика

Борис Елкин: Нового депутата в Заксобрание вместо Натальи Мельниковой определит «Единая Россия»

0

Кандидатуру депутата в Законодательное Собрание Псковской области, который заменит Наталью Мельникову, досрочно сложившую полномочия, определят в соответствии с решением партии «Единая Россия». Об этом сообщил председатель регионального парламента Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Этот вопрос в процессе. Мы понимаем, что Наталья Геннадьевна избиралась по единому избирательному округу от партии “Единая Россия”. В соответствии с решением партии будет принято решение, кто ее заменит», — пояснил Борис Елкин.

Сроки, когда станет известно имя нового депутата, он не уточнил.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного Собрания Псковской области досрочно прекратили депутатские полномочия Натальи Мельниковой.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026