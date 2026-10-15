Борис Елкин: Нового депутата в Заксобрание вместо Натальи Мельниковой определит «Единая Россия»

Кандидатуру депутата в Законодательное Собрание Псковской области, который заменит Наталью Мельникову, досрочно сложившую полномочия, определят в соответствии с решением партии «Единая Россия». Об этом сообщил председатель регионального парламента Борис Елкин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Этот вопрос в процессе. Мы понимаем, что Наталья Геннадьевна избиралась по единому избирательному округу от партии “Единая Россия”. В соответствии с решением партии будет принято решение, кто ее заменит», — пояснил Борис Елкин.

Сроки, когда станет известно имя нового депутата, он не уточнил.

Напомним, сегодня депутаты Законодательного Собрания Псковской области досрочно прекратили депутатские полномочия Натальи Мельниковой.