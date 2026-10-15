Досрочно прекращены депутатские полномочия Натальи Мельниковой из-за перехода в СФ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области досрочно прекратили депутатские полномочия Натальи Мельниковой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей со 2-й сессии регпарламента.

Решение принято на основании письменного заявления Натальи Мельниковой.

Мельникова была избрана депутатом регионального Закса восьмого созыва от партии «Единая Россия» по единому избирательном округу.

На первой сессии областного парламента 29 сентября принято решение о ее делегировании в Совет Федерации Российской Федерации в качестве представителя от регионального парламента.

Напомним, в седьмом созыве Заксобрания Наталья Мельникова также была избрана сенатором в октябре 2024 года.

Законопроект принят единогласно.