Это была «демократия советского времени»: Дмитрий Шахов о выборах в Псковской области в 1990-е

Выборы губернатора Псковской области, при которых должен был победить кандидат, набравший 50 и более процентов голосов, являются примером «демократии советского времени». Такое мнение озвучил в рамках круглого стола на ПЛН FM (102,6 FM) экс-помощник депутата Госдумы, бывший заместитель губернатора Псковской области Дмитрий Шахов.

«Это были смутные времена с большими возможностями. Сегодня все стало гораздо сложнее, более регламентированно. Благодаря Владиславу Николаевичу (Туманову – губернатору Псковской области в 1992-1996 гг.) мы увидели два главных момента, которые свойственны юристу-демократу: он оставил после антиконституционного переворота в 1993 году Малый совет, который работал и не был распущен, как в Москве Юрием Лужковым (мэр Москвы с 1992 по 2010 гг. – ред.). Второй момент - демократизация. Он настаивал на принятии закона о выборах губернатора при 50% поддержки. Это "демократия советского времени"», – высказал свое мнение Дмитрий Шахов.

Гость студии добавил, что для него стало открытием, что выборы губернатора Псковской области 1996-го года до сих пор являются предметом для научных исследований и диссертаций.

«Вспоминая выборы 1996-го года, анализируя публикации, я впервые узнал, что те выборы являются предметом научных диссертаций и исследований. Причем не только выборы губернатора, но и другие. Мнение людей Псковской области интересует общественность. В той части, что выборы 96-го года были сенсацией всероссийского масштаба – это однозначно. Пресса писала, что впервые ЛДПР выиграла выборы», – подчеркнул Дмитрий Шахов.

Также он отметил, что нынешняя оппозиция перестала бороться за власть.