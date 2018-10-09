Общество

Псковские библиотеки станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 11 октября, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная псковским библиотекам.

Что такое библиотека сегодня и какова ее роль в современном обществе? Насколько библиотеки востребованы и какие новые принципы работы применяются в работе с читателями, чтобы их удержать? Какими видят себя библиотеки в ближайшей перспективе? Какие мероприятия проводят и чем могут быть полезны в связи с приближающимися Ганзейскими днями в Пскове?

Найти ответы на эти вопросы мы попытаемся вместе с приглашенными спикерами:

• заместителем генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Владимировой Василисой Николаевной

• заведующей отделом координации деятельности библиотек области ПОУНБ Алексеевой Екатериной Александровной

• первым заместителем директора МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Слабченко Людмилой Владимировной

• заведующей библиотекой - Центром детского чтения МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Петровой Натальей Николаевной

• заведующей отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Буровой Настасьей Георгиевной

Мы попросим их рассказать о ходе реконструкции областной научной библиотеки и реставрации библиотеки им. Каверина. Как преобразятся эти учреждения после завершения всех работ? Ждут ли псковичей какие-то новшества в работе главных библиотек города?

А также узнаем, сколько сегодня читателей обслуживаются в псковских библиотеках, составим потрет псковского посетителя этих учреждений, выясним, какие книги наиболее востребованы у жителей Пскова, а какие годами лежат без спроса на полках.

Дата проведения: 11 октября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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