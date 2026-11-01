Учёные обнаружили микропластик в чае из пакетиков

Чай в пластиковых пакетиках может выделять в напиток тысячи частиц микропластика и химические вещества. Специалисты обнаружили их при исследовании четырёх марок пакетированного чая. Об этом рассказала эндокринолог Павлова в своём Telegram-канале.

Для эксперимента учёные заваривали чай в пластиковых пакетиках в течение трёх минут при температуре около 95 градусов. В одной чашке обнаружили от 555 до 2498 частиц микропластика размером более 100 микрометров. Все они представляли собой полиамидные волокна, из которых изготовлены пакетики.

Кроме того, в напитках выявили бисфенол А (BPA) и пластификаторы. Их количество составило от 4,5% до 21,7% от суточной нормы, которую Европейское агентство по безопасности продуктов питания считает безопасной.

Для сравнения, в рассыпном чае количество частиц микропластика оказалось значительно ниже — от 0,3 до 2,4 на порцию.

Бисфенол А относится к веществам, способным воздействовать на эндокринную систему и нарушать гормональную регуляцию. По оценке авторов исследования, общий риск в рассмотренных случаях оставался ниже установленного порогового значения. Однако дополнительное поступление таких веществ в организм особенно важно учитывать беременным женщинам, детям и людям, которые часто пьют чай из пластиковых пакетиков.

Чтобы снизить возможное воздействие пластика, эндокринолог рекомендует отдавать предпочтение рассыпному чаю и использовать заварники из керамики, стекла или нержавеющей стали. Если удобнее пакетированный вариант, стоит выбирать изделия из бумаги или целлюлозы вместо пластиковых сеточек.