Россия введёт визы для граждан Черногории с 30 декабря

Россия введёт визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря 2026 года. При этом сама Черногория начала требовать визы от россиян уже с 1 ноября. Об этом сообщило посольство России в Черногории.

Фото: Посольство России в Черногории

В российской дипмиссии пояснили, что разница в сроках связана с процедурой прекращения действия соглашения о безвизовых поездках между двумя странами, подписанного 24 сентября 2008 года. С учётом даты получения официального уведомления от черногорской стороны срок выполнения обязательств по документу истекает 30 декабря.

«Начиная с этого дня въезд граждан Черногории в Российскую Федерацию будет осуществляться по визам по всем видам паспортов», — говорится в сообщении посольства.

Ранее, 28 сентября, Черногория уведомила Москву о прекращении действия соглашения. Власти республики объяснили это необходимостью привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза, поскольку страна рассчитывает вступить в ЕС в 2028 году.

До изменения правил граждане России и Черногории могли въезжать на территорию друг друга без виз на срок до 30 дней.

Россияне теперь могут оформить черногорскую визу через посольство республики в Москве или визовые центры VFS Global. Документы принимают в том числе в Пскове, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

Визовый сбор составляет 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет. При этом отдельная черногорская виза не потребуется россиянам, имеющим действующую шенгенскую визу или национальную визу ряда стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и Японию. По таким документам находиться в Черногории можно до 30 дней.

В Российском союзе туроператоров ожидают, что введение визового режима может снизить спрос на поездки в Черногорию летом 2027 года. По оценке главы аналитического центра АПКАП Михаила Абасова, республика может потерять от 25% до 35% российских туристов.