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Общество

Госдума приняла закон о запрете рекламы написания дипломных работ на заказ

16.10.2018 12:17|ПсковКомментариев: 2

Госдума во вторник приняла закон, запрещающий рекламировать написание дипломных работ на заказ, сообщает «Интерфакс».

Закон дополняет перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается, запретом на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций).

Сюда также входят иные работы, предусмотренные государственной системой научной аттестации или необходимые для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Автором инициативы выступило правительство РФ.

Комментируя инициативу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что она «бьет по последствиям, а нужно бить по причинам».

По мнению В.Жириновского, «не столько опасно, когда плагиат в каких-то дипломных работах, но ещё опаснее, когда оригинальную работу пишут за деньги».

«Когда-нибудь в мемуарах я напишу, как одному из руководителей фракции, ныне действующему, полностью диссертацию написал человек, которого я знаю. Диссертация оригинальная, там плагиата нет, но он не писал сам ничего, написал это другой, доктор наук, это ещё хуже. Звание получил тот, кто там ничего не делал - вот это надо ещё вскрывать», - сказал лидер ЛДПР.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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