Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В Европе нас не любят и никогда не полюбят, даже если бы мы отдали им всё, что имеем, и стали бы их рабами»

Ф.М.Достоевский

У европейской демократии обнаружилось замечательное свойство: чем больше она рассуждает о толерантности, тем тщательнее подбирает национальность, на которую эта толерантность не распространяется. Видимо, даже общечеловеческие ценности имеют инструкцию по применению, напечатанную мелким шрифтом на обороте.

Три десятилетия постсоветской истории мы вполне нормально сосуществовали с Латвией и Эстонией. По-соседски ездили друг к другу, торговали, пили пиво, реализовывали программы культурного и приграничного сотрудничества, вроде «ЭстЛатРус», обменивались делегациями. Европейские деньги на дружбу с русскими осваивались без особых нравственных терзаний. Никого от этого не тошнило, национальное достоинство не страдало и не уменьшалось в размере.

Но тут случился 2022 год. Происходит что-то в 1000 км от этих границ. И не просто разрываются связи – бьются все горшки вдребезги. Со стороны стран Балтии постепенно нарастает лютая, животная истерия и ненависть с пеной у рта. Настоящая ксенофобия, как ее описывают в учебниках.

Формируется образ «коллективной русской ответственности». Мигом выясняется, что Пушкин представляет угрозу национальной безопасности Латвии, Чехов неприятен и вызывает отторжение, а русское название улицы грозит подрывом обороноспособности государства — вплоть до необходимости проведения внеочередных консультаций НАТО с обязательным выпрашиванием денег на укрепление европейской безопасности.

Чем провинились русские классики XIX века? Неужели Александр Сергеевич и Антон Павлович тоже недостаточно убедительно осудили события 2022 года?

Надо сказать, конфликты между государствами — дело житейское. В международных отношениях, как и в семейной жизни, всякое бывает. Люди сходятся, расходятся, бьют посуду, делят имущество, а спустя какое-то время обнаруживают, что вполне способны разговаривать друг с другом.

Но когда внешнеполитический конфликт перерастает в борьбу с языком, литературой, живыми и мёртвыми, возникает подозрение, что у пациента трудноизлечимый диагноз.

Вообще, Европа в этом смысле ничего принципиально нового не изобрела. В Средние века существовала универсальная технология решения социально-экономических проблем посредством еврейских погромов. Неурожай, эпидемия, экономические трудности? Зачем разбираться в причинах, если за углом живёт еврей? Оставалось только популярно донести населению про христопродавцев и кровь невинных младенцев, и общество с энтузиазмом приступало к «восстановлению исторической справедливости».

Сегодня, конечно, всё цивилизованнее. Есть Европарламент, правозащитные организации, гранты на борьбу с ксенофобией. Да и саму ксенофобию теперь можно вполне прилично упаковать в концепцию национальной безопасности. Главное — правильно выбрать объект для системного шовинизма.

Я к чему. Дело-то не в Украине, оказывается. Не в текущем моменте. Не в выдуманной воспаленным прибалтийским воображением «российской угрозе». И не в ужасе «малых народов» перед свирепым ликом восточного соседа. Дело в другом. В пещерной русофобии. Не потому, что «Брюссель» против России, не из-за «защиты демократии», европейских ценностей и прочей пропагандистской дребедени. Просто животная, органическая ненависть к русским. Чем ближе к русским живут, тем больше русофобят и ненавидят. В какой-нибудь Португалии или Ирландии может и нет русофобии вовсе. А в соседней Эстонии прям пукан разрывает, уж простите. Кушать не могут, пока не придумают очередную «казнь египетскую» для граждан России.

Свежий и наглядный пример. В Эстонии какие-то латыши якобы пытались поджечь ангар, где делают БПЛА для Украины. Кто виноват? Русские. Понимаете, как это работает? Граждане Латвии в Эстонии устроили заварушку, а виноват восточный сосед. Всегда. Вся прелесть политически удобной версии заключается в том, что она начинает приносить дивиденды даже в отсутствии доказательств.

Подорожали продукты? Это из-за России. Топливо на заправках подорожало вдвое? Так ведь бензин теперь у Норвегии покупать приходится, потому что русский бензин – тоталитарный, нельзя ему в бензобак эстонского автомобиля. Платеж за ЖКУ сравнялся с прожиточным минимумом? Опять же из-за русских.

Было бы ошибочным свести проблему к ситуации в Латвии и Эстонии. Если посмотреть европейскую прессу и послушать европолитиков, видно невооруженным глазом, что русофобия как средневековая чума расползается вглубь континента.

Даже Финляндия, десятилетиями вполне успешно конвертировавшая географическое соседство с Россией в экономическую выгоду, теперь демонстрирует чудеса политического самоотречения. Вчера российский покупатель был желанным гостем, а поездка за дешёвой водкой в Карелию — частью финского культурного кода. Сегодня экономические преимущества соседства принесены в жертву большой политике. Зато с каким чувством собственного достоинства можно теперь подсчитывать убытки!

Это всё давно уже за гранью политики, государственной стратегии и общеевропейских нарративов. Видно, что русофобия прибалтийских властей сегодня идёт от сердца. Совершенно искренне наши соседи хотели бы «окончательного решения русского вопроса». Начиная от стирания любых русских топонимов, от слова «Москва» до Пушкина и Чехова, заканчивая издевательством над пожилыми людьми, пересекающих российско-эстонскую границу в Нарве, которых эстонский истеблишмент считает ватниками и недочеловеками.

Честно признаюсь, я долгие годы считал пещерную русофобию прибалтов пропагандистским штампом. Мне казалось, что исторические рассказы о национальной ненависти относятся к эпохе, которую Европа благополучно пережила, осмыслила и даже успела несколько раз торжественно осудить.

Увы, я ошибался. Ничего они там не пережили и не осмыслили. Наоборот, есть ощущение, что старая ненависть просто была припрятана поглубже до лучших времен. Эти времена для них настали. И, глядя на кадры кинохроники про зверства эстонских и латышских карателей в Псковской области в годы Второй мировой, невольно ловишь себя на мысли, что многие недалеко от этого ушли.

Парадокс — это ровно те же люди, которые 10 лет назад мне пиво в Тарту наливали и вполне нормально со мной общались. Давно это в них сидело. Не знаю, может с 1918 года. Или с 1940-го.

Кстати, и здесь никто Америку не открыл. И в средние века, и в Германии 1930-х местное население, до поры до времени, прекрасно уживалось с евреями. А потом что-то щелкало, активировались триггеры и наступала бесконечная «Хрустальная ночь».

Как выяснилось, в мире в XXI веке есть не только антисемитизм, но и русофобия. Речь о живучести самого принципа назначения виноватого по национальному признаку. В Средние века удобным объяснением всех бед были евреи. Сегодня на эту должность некоторые европейские политики старательно трудоустраивают русских.

При этом следует признать, что и в России у некоторых есть желание поделить людей по национальному признаку и назначить ответственных. Но у нас это, скорее, исключение, проявление крайностей в политике и публицистике. Не мейнстрим, как в Европе.

За несколько столетий существенно усовершенствовались технологии, медицина, транспорт и средства коммуникации. А вот технология поиска крайнего практически не изменилась. Разве что сегодняшний средневековый мракобес имеет диплом европейского университета, банковскую карту, аккаунт в социальных сетях и совершенно искренне считает себя носителем передовых гуманистических ценностей.

Константин Калиниченко.