Похоже, в России решили взяться и за видеоигры. Правительство обсуждает введение для них прокатных удостоверений — примерно таких же, как для кино. То есть прежде чем игру смогут официально продавать и распространять на российском рынке, она должна будет пройти государственную проверку и получить разрешение.

Если удостоверение не выдадут, легально выпустить игру в стране не получится. Самим игрокам, конечно, никаких документов получать не придется. Но вот выбор игр, доступных для покупки, может стать меньше. Законопроект о регулировании индустрии могут принять в первом чтении уже в этом году.

Кроме того, обсуждается обязательная регистрация игровых проектов в реестре «организаторов распространения информации» Роскомнадзора. Это потребует от компаний хранить данные пользователей на российских серверах и обеспечить возможность передачи информации по запросу спецслужб.

Звучит как очередная попытка навести порядок в интернете. Но с видеоиграми все не так просто. И вопросов к этой инициативе уже немало.

Игра — не фильм

Главная проблема прокатных удостоверений в том, что видеоигры устроены совсем не так, как кино. Фильм можно снять, проверить и выпустить. С игрой все сложнее: после релиза разработчики постоянно добавляют новые уровни, персонажей, задания, исправляют ошибки, выпускают дополнения и обновления. Иногда за несколько месяцев проект меняется настолько, что первоначальная версия и та, в которую играют пользователи, заметно отличаются.

И что тогда проверять? Только игру на момент выхода или каждое последующее обновление? Если получать новое разрешение после каждого изменения, разработчики рискуют надолго застрять в согласованиях.

Для крупных компаний это дополнительные расходы, а для небольших студий — вполне серьезное препятствие. Особенно если речь идет о российских разработчиках, которым и без того приходится конкурировать с международными компаниями.

Иностранные издатели тоже могут не захотеть проходить все эти процедуры ради российского рынка. Тем более что многие из них после 2022 года уже прекратили официальные продажи в России.

А как контролировать пиратство?

За последние несколько лет российские игроки привыкли покупать игры не совсем привычными способами. Одни заводят аккаунты в других регионах, другие покупают ключи и подарочные карты через посредников, третьи скачивают игры с торрент-трекеров.

То есть отсутствие официальной продажи далеко не всегда означает, что в игру нельзя поиграть. С зарубежным кино мы уже наблюдали похожую ситуацию: официальная дистрибуция сократилась, но интерес к голливудским фильмам никуда не исчез, а способов, чтобы найти кино, которое официально не выпустили в России, все равно осталось множество.

Возникает логичный вопрос: как новые удостоверения изменят эту ситуацию? Запретить официальное распространение игры — не то же самое, что убрать ее из интернета. Для этого потребуются отдельные меры: блокировки сайтов, борьба с нелегальными копиями, контроль за площадками и посредниками.

При этом новые требования в первую очередь коснутся тех, кто работает легально и находится в российской юрисдикции: издателей, магазинов и платформ. Им придется проверять документы, соблюдать правила и нести дополнительные расходы.

А игроки, которые уже привыкли покупать игры через иностранные сервисы или скачивать их бесплатно, могут просто продолжить делать то же самое.

Получается довольно странная ситуация: легальный рынок станет сложнее, а вот исчезнет ли пиратство — большой вопрос.

Опять во всем виноваты игры?

Есть еще одна сторона этой истории. Видеоигры в России давно стали объектом пристального внимания законодателей. Их регулярно связывают с агрессией, зависимостью и другими социальными проблемами.

Но научные исследования не подтверждают столь однозначную картину. Более того, есть работы, которые показывают, что видеоигры могут помогать справляться со стрессом, переключаться после тяжелого дня и улучшать эмоциональное состояние.

Например, в исследовании, опубликованном в журнале Healthcare в 2024 году, ученые наблюдали за участниками после игровых сессий и зафиксировали снижение отрицательных эмоций и некоторых физиологических показателей стресса.

Конечно, это не означает, что играть нужно сутками, и что у видеоигр нет рисков. Чрезмерное увлечение действительно может мешать учебе, работе, сну и обычной жизни. Но проблема здесь не в самих играх, а в том, как и сколько человек играет.

Для миллионов людей это просто способ отдохнуть, пообщаться с друзьями и отвлечься от повседневных забот. Такая же часть индустрии развлечений, как кино, музыка или книги. Почему же видеоигры так часто рассматривают, прежде всего, как угрозу, которую нужно ограничивать?

Что в итоге получит игрок?

Российский игровой рынок — это большая индустрия, в которой работают разработчики, издатели, магазины и множество других компаний. И новые правила могут повлиять на всех.

Если иностранные студии не захотят получать удостоверения, часть игр просто не появится в официальной продаже. Российским же разработчикам в любом случае придется тратить больше времени и денег на согласования.

При этом пока не очень понятно, как именно власти собираются проверять постоянно обновляющиеся игры и контролировать их распространение за пределами официальных магазинов.

Хочется верить, что при разработке новых правил об этом действительно подумают. Потому что в противном случае регулирование может привести к вполне предсказуемому результату: легальных российских и зарубежных игр станет еще меньше, а пиратство никуда не исчезнет.



Ксения Журавкова