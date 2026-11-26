Делегация администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области посетила Псковский муниципальный округ с рабочим визитом. Представители муниципалитетов-побратимов обсудили работу с населением и опыт перехода на новую систему местного самоуправления. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова в Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max

«Программа визита получилась насыщенной. На встрече в администрации мы представили наш опыт работы с населением по самым разным направлениям, гости – поделились своими наработками. Затем работа продолжилась по тематическим блокам, где наши побратимы смогли пообщаться со специалистами администрации. Для гостей очень важен опыт работы в формате муниципального округа, поскольку им предстоит пройти тот путь, который недавно прошли мы. Поэтому они детально вникали и внимательно расспрашивали тонкости процесса», – рассказала глава муниципалитета.

Делегация также познакомилась с работой Тямшанского территориального отдела, посетила местный детский сад, Дом культуры и гимназию.

Для гостей организовали экскурсию по Псковскому Кремлю и посещение памятника Александру Невскому с дружиной на горе Соколиха. Кроме того, участники встречи почтили память защитников Отечества у монумента «Воин» в Выбутах.