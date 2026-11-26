В ноябре зарегистрировали 22 вызова отравления различной этиологии на Псковскую станцию скорой помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Из всех вызовов десять пришлось на отравление лекарственными препаратами.

Неправильное хранение лекарств дома может привести к сильному отравлению. Специалисты считают, что лучшим решением для домашней аптечки станет закрытый шкафчик с непрозрачными дверцами или специальный темный контейнер. Такой подход позволит защитить содержимое от попадания солнечного света.

Четыре вызова было из-за отравления угарным газом в домах с печным отоплением. Еще два вызова пришлось на отравления алкоголем и наркотическими веществами.

На одном вызове выяснили, что отравление было вызвано сырыми шампиньонами, а еще одно — уксусной кислотой 70%.

При появлении симптомов отравления необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112 и сообщить диспетчеру о предполагаемой причине отравления. При возможности сохранить образец, чтобы показать специалисту.