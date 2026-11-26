Символ Пскова Барсик снова «отправится в путешествие» по родному городу: на этот раз — по заснеженным улицам, среди праздничных огней и настоящего зимнего волшебства с помощью серии авторских раскрасок, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторанах «Покровский», «Моя История» и «Гельдт».
К зимнему сезону команды отеля и ресторана «Покровский», ресторана «Моя история» и ресторанно-банного комплекса «Гельдт» подготовили новую серию авторских раскрасок для маленьких гостей.
На страницах раскрасок представлены знакомые места и различные уголки города, а каждый маленький художник сможет добавить им собственных красок.
Новые зимние раскраски уже ждут маленьких гостей в ресторанах «Покровский», «Моя История» и «Гельдт».
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