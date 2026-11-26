Символ Пскова Барсик снова «отправится в путешествие» по родному городу: на этот раз — по заснеженным улицам, среди праздничных огней и настоящего зимнего волшебства с помощью серии авторских раскрасок, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторанах «Покровский», «Моя История» и «Гельдт».

К зимнему сезону команды отеля и ресторана «Покровский», ресторана «Моя история» и ресторанно-банного комплекса «Гельдт» подготовили новую серию авторских раскрасок для маленьких гостей.

«Вместе с талантливым иллюстратором Викторией Лобановой мы придумали для Барсика новые приключения. Теперь он катается на коньках у стен Псковского кремля, мчится с горки на санках, любуется праздничной елкой и открывает для себя зимний Псков», — прокомментировали команды ресторанов.

На страницах раскрасок представлены знакомые места и различные уголки города, а каждый маленький художник сможет добавить им собственных красок.

«Нам хочется, чтобы даже такие простые вещи, как раскраски в ресторане, дарили детям радость, пробуждали любопытство и помогали ещё больше полюбить родной город», — добавили разработчики раскрасок.

Новые зимние раскраски уже ждут маленьких гостей в ресторанах «Покровский», «Моя История» и «Гельдт».

Реклама. ООО "ПОКРОВСКИЙ" ИНН 6027197108 Erid: 2SDnjd5rSYU