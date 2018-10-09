Общество

В России усилят контроль за расходами средств маткапитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об усилении контроля за расходами средств материнского капитала, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает «Интерфакс».

Законопроект, в частности предлагает установить исчерпывающий перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

Действующее законодательство позволяет направлять средства материнского капитала на погашение обязательств по договорам займа на приобретение или строительство жилого помещения, обеспеченным ипотекой и заключённым, в том числе, с «иными» некредитными организациями.

«С целью защиты прав семей с детьми законопроектом предлагается исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в документе «предлагается включить в число таких организаций АО "Дом.рф", а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы».

Также законопроект предлагает запретить использовать средства материнского капитала на приобретение непригодного для проживания жилья.

Программа маткапитала была запущена в 2007 году. По состоянию на 1 октября этого года, государственные сертификаты на материнский капитал получили более 8,1 млн семей. Программа материнского капитала была рассчитана до 2019 года.