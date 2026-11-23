Вопросы социальной адаптации, трудоустройства и возвращения осуждённых к жизни в обществе обсудили на межвузовском научно-теоретическом семинаре в Пскове. В мероприятии приняли участие представители девяти образовательных организаций, сообщили в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

С приветственным словом к участникам обратилась врио заместителя начальника филиала по учебной и научной работе Елена Сковорода. Она подчеркнула важность обмена научным опытом и обсуждения вопросов социальной и воспитательной работы с осуждёнными.

В ходе семинара курсанты и студенты представили научные доклады. Участники обсудили психологическое и педагогическое сопровождение осуждённых, помощь в трудоустройстве, перспективы развития системы пробации и применение индивидуального подхода в работе с осуждёнными.

Организатором семинара выступила кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России.