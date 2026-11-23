Рентген-кабинет возобновил работу в Палкинском филиале Псковской межрайонной больницы 23 ноября. В учреждении установили новый цифровой рентген-аппарат стоимостью 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области / Max

Оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Перед установкой аппарата в кабинете провели ремонт, поскольку помещение не соответствовало современным требованиям.

Новое оборудование позволит получать более точные снимки и снизить лучевую нагрузку на пациентов, отмечают в Минздраве. Кроме того, протоколы рентгенологических исследований будут поступать в личные кабинеты пациентов на портале «Госуслуги»