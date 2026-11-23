Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей 33-летнему местному жителю, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Мужчина останется под арестом до 23 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Суды Псковской области / Max

По версии следствия, пскович оставил в мессенджере Telegram комментарий под новостной публикацией. В его содержании выявили лингвистические признаки оправдания террористического акта - убийства Владлена Татарского.

При рассмотрении ходатайства следователя УФСБ России по Псковской области суд учёл данные о личности мужчины и его согласие с предъявленным обвинением.

Также установлено, что пскович намеревался получить гражданство Эстонии, для чего обращался к представителю эстонского посольства в Москве. Суд согласился с доводами следствия о том, что на свободе обвиняемый может скрыться от следствия и суда.

Мужчине предъявляют обвинения в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).