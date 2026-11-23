Более 40 проверок соблюдения правил хранения оружия и патронов провели сотрудники управления Росгвардии в Псковской области с 16 по 22 ноября. За этот период из оборота изъяли 16 единиц оружия и около 100 боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю выявили 11 административных правонарушений: десять - в сфере оборота оружия, одно - в области частной охранной деятельности.

В Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия о необходимости своевременно продлевать разрешения на его хранение и ношение. Обратиться с документами в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства необходимо за 30 суток до окончания срока действия разрешения.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги».