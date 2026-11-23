Детский сад «Сказка» в Пушкиногорском муниципальном округе может стать площадкой для проведения региональных и Всероссийских семинаров в сфере дошкольного образования. Такую перспективу обозначила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе рабочего визита в муниципалитет 23 ноября. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова в Max.

Фото: Оксана Филиппова / Мах

Вера Емельянова посетила недавно капитально отремонтированный детский сад и оценила условия пребывания дошкольников. Она отметила высокий уровень оснащения учреждения и соответствие требованиям безопасности.

В ходе визита также обсудили кадровый потенциал учреждения, его наполняемость, очерёдность записи в детский сад и льготы при зачислении детей.

По мнению первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, обновлённый детский сад обладает большим потенциалом для обмена опытом и лучшими практиками воспитания и развития дошкольников.

«Уверена, что педагогическому коллективу детского сада есть что показать своим коллегам!» - отметила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Кроме того, в рамках рабочего визита обсудили доступность и качество образования, проведение диспансеризации, развитие молодёжной политики и участие муниципалитета в социальных проектах и программах.