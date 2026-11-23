Отбеливание зубов лучше проводить как минимум за две недели до Нового года, а подготовку к установке виниров стоит начинать ещё раньше. Стоматологические процедуры за несколько дней до праздника могут привести к повышенной чувствительности зубов и ограничениям в питании. Об этом рассказала врач-стоматолог Наталья Ахремочкина.

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По словам специалиста, после отбеливания зубы некоторое время могут остро реагировать на горячие и холодные блюда и напитки. Кроме того, в первые дни после процедуры необходимо соблюдать определённые ограничения в питании.

«Кроме того, после отбеливания в первые дни рекомендуется соблюдать так называемую "белую" диету и избегать продуктов, которые способны окрашивать зубы», - предупредила врач.

Устанавливать композитные виниры сразу после отбеливания также не рекомендуется. Между процедурами должно пройти около двух недель. Подготовка к установке керамических виниров занимает значительно больше времени: может потребоваться лечение зубов, коррекция прикуса и изготовление временных конструкций.

Стоматолог подчеркнула, что желание преобразить улыбку к празднику не должно становиться причиной отказа от необходимого лечения или нарушения последовательности процедур, пишет «Газета.ru» .

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