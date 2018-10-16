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В Пскове с «Аллеи ветеранов» на Запсковье пропали 8 скамеек

В Пскове с «Аллеи ветеранов микрорайона №8» на Запсковье бесследно исчезли 8 металлических скамеек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал местный житель Валерий Тимофеев.

По его словам, скамейки пропали в ночь на День пожилого человека, 1 октября, в чем он видит злую иронию, ведь на этих лавочках отдыхали по большой части как раз люди старшего поколения.



«Эту площадку несколько лет назад обустроили сами жильцы, поставили шесть металлических скамеек, плюс две у кафе «Калейдоскоп». Это был очень нужный элемент благоустройства микрорайона. У нас живет много пенсионеров, которые могли на скамейках отдохнуть. Например, по пути из магазина домой - не все пожилые люди могут донести тяжелые сумки без отдыха. Теперь бабушкам приходится сидеть на холодных железобетонных блоках», - поделился Валерий Тимофеев.

Он отметил, что местные жители две недели не могли добиться ответа, кто и по какой причине демонтировал скамейки. Они обращались в управляющую компанию микрорайона ООО УО «Восьмой район», к депутату, курирующему округ, и даже в полицию, однако причины произошедшего выяснились только после звонка в Управление городского хозяйства администрации Пскова.

В отделе благоустройства УГХ пояснили, что скамейки убраны по просьбе жильцов, которые пожаловались на шумные компании из посетителей местного круглосуточного пивного бара. Они садились на эти скамейки, шумели, мешая жителям близлежащих домов, хулиганили. Кроме того, часть скамеек они повредили.

«Я написал заявление в управляющую организацию, там пообещали в течение месяца ответить, но в то же время ясно дали понять, что скамейки устанавливать взамен демонтированных не собираются. Сотни пенсионеров нашего микрорайона остались без удобных мест для отдыха. Удивляет, что в ответ на жалобы местных жителей приняли решение не шалман закрыть, а под покровом ночи, втихую, убрать скамейки! То есть у местной власти в приоритете шалманы, а не удобство граждан?» - возмущен Валерий Тимофеев.

Он также заметил, что не все скамейки были сломаны, лишь некоторые были частично повреждены. Однако в управлении городского хозяйства не посчитали нужным их отремонтировать, отдав предпочтение полному демонтажу. «Хотя бы две скамейки поставили. У пожилых людей слезы наворачиваются от такого отношения», - посетовал наш собеседник.

Отметим, что «Аллеи ветеранов микрорайона № 8» на Сиреневом бульваре в Пскове открылась 20 сентября 2007 года. Она появилась в результате работы по одноименному проекту председателя Совета ветеранов микрорайона № 8 Антонины Васильевой. Проект стал победителем конкурса «Наши родители», который проводился в августе-декабре 2006 года.

Непосредственная работа по созданию места, где могли бы отдыхать ветераны микрорайона, началась еще в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Великой Победы. Тогда, на очередной встрече в ресторане «Калейдоскоп» в честь 9 мая, ветераны договорились о том, что нужно сделать в микрорайоне такой памятник, который запомнили бы последующие поколения.

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После победы проекта в конкурсе «Единой России» «Наши родители» на создание Аллеи было выделено 50 тысяч рублей на дополнительные работы по асфальтированию и на разбивку клумб. Все работы проводились инициативными горожанами.