 
Общество

Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя

0

Более половины россиян - 54% - считают искусственный интеллект (ИИ) умнее себя, при этом 13% из них уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство, заявила HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман в кулуарах ЦИПР-2026.

«Более половины (54%) россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. Из них 41% считают превосходство небольшим, 13% - значительным», - рассказала она по итогам опроса MWS AI, в котором приняло участие 1100 россиян старше 18 лет.

Еще 29% уверены в собственном превосходстве, а 17% ставят себя и ИИ на одну ступень развития. При этом молодые люди чаще остальных считают ИИ умнее себя: среди 18-24-летних так думают 64%, среди 25-34-летних - 58%. А люди старше 65 лет разделяют это мнение реже всего - 44%. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин: 59% против 50%.

Она отметила, что три четверти россиян считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека: из них 41% думают, что нейросеть выигрывает только в отдельных задачах, треть считает, что ИИ примерно наравне с человеком во всем, и 4% опрошенных уверены, что технология уже значительно лучше. Только 19% считают, что человек пока превосходит ИИ, пишет РИА Новости.

При этом, когда ИИ справляется с задачей лучше, 80% россиян реагируют на это спокойно, а расстраиваются 13% респондентов. Из них 4% выбрали вариант «очень расстраивает», 9% - «скорее расстраивает».

«Мне кажется, мы уже перешли от стадии "бояться или нет" к стадии "как использовать". А ключевой вопрос ближайших лет - гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат», - отметила Зальцман.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026