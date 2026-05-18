Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя

Более половины россиян - 54% - считают искусственный интеллект (ИИ) умнее себя, при этом 13% из них уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство, заявила HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман в кулуарах ЦИПР-2026.

«Более половины (54%) россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. Из них 41% считают превосходство небольшим, 13% - значительным», - рассказала она по итогам опроса MWS AI, в котором приняло участие 1100 россиян старше 18 лет.

Еще 29% уверены в собственном превосходстве, а 17% ставят себя и ИИ на одну ступень развития. При этом молодые люди чаще остальных считают ИИ умнее себя: среди 18-24-летних так думают 64%, среди 25-34-летних - 58%. А люди старше 65 лет разделяют это мнение реже всего - 44%. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин: 59% против 50%.

Она отметила, что три четверти россиян считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека: из них 41% думают, что нейросеть выигрывает только в отдельных задачах, треть считает, что ИИ примерно наравне с человеком во всем, и 4% опрошенных уверены, что технология уже значительно лучше. Только 19% считают, что человек пока превосходит ИИ, пишет РИА Новости.

При этом, когда ИИ справляется с задачей лучше, 80% россиян реагируют на это спокойно, а расстраиваются 13% респондентов. Из них 4% выбрали вариант «очень расстраивает», 9% - «скорее расстраивает».

«Мне кажется, мы уже перешли от стадии "бояться или нет" к стадии "как использовать". А ключевой вопрос ближайших лет - гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат», - отметила Зальцман.