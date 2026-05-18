В России напечатают двигатель для малой авиации на 3D-принтере

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) предложили проект авиационного электродвигателя, большую часть деталей которого изготовят посредством 3D-печати. Разработка уменьшит сроки изготовления и стоимость агрегатов. Ученые уже подготовили конструкторскую документацию. Прототип изделия напечатают в 2026 году.

«Согласно проекту, будет изготовлен синхронный электродвигатель. В нем магнитный поток направлен вдоль оси вращения, а ротор и статор имеют форму дисков. Благодаря небольшим габаритам новый двигатель подойдет для воздушных судов с ограниченным внутренним объемом», — рассказал один из разработчиков, аспирант МАИ Илья Качанов.

По его словам, номинальная мощность установки составит 50 кВт, а пиковая — до 80 кВт, пишут «Известия». С помощью аддитивных технологий изготовят элементы корпуса и магнитопровод статора из специального сплава. Напечатанные двигатели подойдут для тяжелых беспилотников, небольших самолетов и электромобилей.