Общество

В Москве состоялся федеральный оргкомитет по Ганзейским дням в Пскове

Сегодня, 23 октября, в Москве состоялось заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году под председательством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, в котором также принял участие заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, делегацию от Псковской области возглавил губернатор региона Михаил Ведерников. В ее состав также вошли глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Александр Братчиков, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и вице-губернатор региона Александр Кузнецов, директор МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина.

Участники заседания обсудили три вопроса: о ходе реализации Программы проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, утвержденной распоряжением правительства РФ от 26.02.2016 № 294-р; об организации и проведении праздничных мероприятий; о применении специальной таможенной процедуры в отношении товаров, ввозимых для организации и проведения Ганзейских дней, и визовой поддержке официальных делегаций.

Глава Пскова Иван Цецерский доложил об организации и проведении праздничных мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней. Он рассказал, что разработана афиша культурно-зрелищных мероприятий и схема праздничного пространства. По словам руководителя муниципалитета, одним из запоминающихся элементов Ганзейского пространства в Пскове станет ганзейский знак в виде ладьи - символа Псковской Ганзы.